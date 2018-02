Božik: Envirorezort by mal určiť limity v povrchových vodách

Na archívnej snímke Jozef Božik Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Partizánske 2. februára (TASR)- Ministerstvo životného prostredia SR má určiť limity znečistenia pre vinylchlorid a arzén v povrchových vodách. Vyzval ho na to primátor Partizánskeho Jozef Božik, ktorý v tejto súvislosti odoslal ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi (Most-Híd) i otvorený list.Výzva ministerstvu súvisí s meraním kvality vody v rieke Nitra, ktoré v predchádzajúcom období iniciovalo mesto Partizánske v spolupráci s mimovládnou organizáciou Greenpeace Slovensko. Tá zistila prítomnosť spomínaných látok pri svojich meraniach z konca novembra a zo začiatku decembra minulého roka, pričom jej vzorky analyzovali nezávislé laboratóriá.uviedol v piatok na brífingu v Partizánskom Božik.Arzén aj vinylchlorid sú podľa jeho slov prudko karcinogénne látky a dnes sa voľne nachádzajú v tokoch riek, kde sú aj ryby.tvrdí.Božik zároveň navrhuje, aby táto legislatíva bola časom rozšírená na celú Európsku úniu, podľa neho totiž nikto v Európe nerieši koncentráciu arzénu a vinylchloridu v povrchových vodách, čo znamená pre budúcnosť veľmi radikálne ohrozenie kvality životného prostredia pre ďalšie generácie.Požiadavky pre kvalitu povrchovej vody, ako aj kvalitatívne ciele stanovené pre ne vyplývajú z príloh nariadenia vlády z roku 2010, reagoval hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák.vysvetlil.Pokiaľ ide o vinylchlorid, ten nie je uvedený v zozname ukazovateľov škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok ani prioritných látok vypúšťaných do povrchových vôd, doplnil Ferenčák.dodal.Partizánske chce buď v spolupráci s Greenpeace Slovensko, alebo samostatne pokračovať v meraniach kvality vody v rieke Nitra, a to minimálne raz, respektíve dva razy za rok. V tejto súvislosti, pokiaľ nedôjde k zlepšeniu, bude pravidelne žiadať ministerstvo životného prostredia o nápravu.