Brabenca lanári Kometa Brno, v Zápase hviezd ho nahradí Cardwell

Na snímke vľavo Kamil Brabenec v drese Nových Zámkov. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Poprad 28. januára (TASR) - Nováčik hokejovej Tipsport ligy HC Nové Zámky zrejme príde o českého útočníka Kamila Brabenca. Podľa oficiálnej stránky Komety Brno smeruje skúsený útočník práve do ambiciózneho tímu českej extraligy. Brabenec sa mal zúčastniť aj Zápasu hviezd slovenskej najvyššej súťaže, no v ňom by ho mal nahradiť spoluhráč z Nových Zámkov Jake Cardwell.Brabenec nastúpil v aktuálnej sezóne na 43 zápasov, v ktorých získal 32 kanadských bodov za 9 gólov a 23 asistencií. Novozámockému tímu však zrejme už v závere sezóny nepomôže.uviedol na klubovej stránke Komety Brno vedúci športového úseku Jaroslav Medlík.