Bránami košického letiska prešlo vlani takmer 500.000 cestujúcich

Ilustračné foto. Foto: TASR - S. Písecký Foto: TASR - S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. januára (TASR) - Košické letisko hodnotí rok 2017 ako najúspešnejší z pohľadu konektivity východného Slovenska. Vlani prešlo bránami letiska Košice 496.708 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 13,7%, respektíve o 60.012 cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Celkovo 373.406 cestujúcich využilo pravidelné linky a 121.230 cestujúcich charterové lety. TASR o tom v utorok informoval marketingový manažér letiska Juraj Toth.Najväčšou mierou sa na raste podieľal segment charterovej prepravy, v ktorom sa počet prepravených cestujúcich medziročne zvýšil o 35.410 cestujúcich, čo je nárast o 41,3 %.priblížil Toth.povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej.V roku 2017 boli z Košíc otvorené dve nové linky, do nemeckého Kolín nad Rýnom a izraelského Tel Avivu. Ku koncu roka bolo z Košíc v ponuke deväť celoročných pravidelných destinácií do siedmich krajín. Do vyše 500 destinácií po celom svete sa dá z Košíc odletieť na jeden prestup prostredníctvom sieťových aerolínií Austrian Airlines, České Aerolínie, Poľské aerolínie LOT a Turkish Airlines.