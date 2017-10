BRÁNIK: Na Úrade Banskobystrického kraja sa 2 roky falšovala dochádzka

Radovan Bránik Foto: archív RB Foto: archív RB

Bratislava 30. októbra (TASR) - Vedúci pracovníci Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) minimálne od júla 2014 viedli popri oficiálnej aj neoficiálnu, paralelnú evidenciu dochádzky zamestnancov - vrátnikov Úradu BBSK, obsahujúcu údaje, ktoré neboli v súlade s viacerými ustanoveniami Zákonníka práce a súvisiacimi predpismi. Na pondelkovej tlačovej konferencii na to upozornil publicista venujúci sa problematike extrémizmu a protisystémovým hnutiam Radovan Bránik.Novinárom predložil podpísané originálne dôkazy a listiny, ktoré podľa jeho slov zakladajú závažné podozrenie z dlhodobého a opakovaného páchania trestných činov. Dokumenty má od človeka, ktorý sa na tejto činnosti priamo podieľal. Bránik hovorí o podozreniach z trestných činov týkajúcich sa skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužívania právomocí verejného činiteľa, podvodu, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, a to formou organizovanej skupiny.podotkol. S odhaleniami prišiel Bránik len necelý týždeň pred krajskými voľbami preto, lebo dokumenty v súčasnej podobe má k dispozícii len niekoľko dní.Bránik uviedol, že minimálne od júla 2014 bola na Oddelení riadenia ľudských zdrojov Úradu BBSK s vedomím vtedajšieho riaditeľa Úradu BBSK Martina Beluského, súčasného poslanca NR SR, vedená popri oficiálnej aj neoficiálna, paralelná evidencia dochádzky vrátnikov Úradu BBSK. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov vedené Alenou Kovaříkovou zabezpečovalo podľa jeho slov vedenie tzv. "reálnej" evidencie skrytou formou, oddelene od oficiálneho systému Úradu BBSK.uviedol.Opakovane tiež malo dochádzať k situáciám, keď sa podľa oficiálnych výkazov pracovník nachádzal na pracovisku, v skutočnosti však namiesto neho vykonávala pracovnú činnosť iná osoba, neraz aj taká, ktorá nebola vo vzťahu k Úradu BBSK v žiadnom pracovnoprávnom vzťahu.vyhlásil.Bránik tvrdí, že aj tzv. "reálna" evidencia obsahuje drobné nepresnosti a vyskytujú sa v nej údaje, ktoré boli dodatočne upravované a pozmeňované.vysvetlil.Riaditeľ Úradu BBSK Beluský pritom podľa Bránika vlastnoručne podpisoval najprv výkazy z "reálnej" evidencie, následne po formálnej manipulácii s údajmi nezhodujúcimi sa so Zákonníkom práce schvaľoval a podpisoval aj falšované dokumenty, ktoré boli archivované a v prípade formálnej kontroly z nich nebolo možné zistiť žiadne porušenie zákona.Bránik pripomenul, že po odchode Beluského nastúpil do funkcie riaditeľa Úradu BBSK poslanec parlamentu Milan Uhrík, ktorý v zavedenej praxi v spolupráci s Kovaříkovou naďalej pokračoval.oznámil publicista.Od novembra 2015 bolo rozhodnuté o presune vypracúvania "reálnych" evidencií na oddelenie vnútornej prevádzky. Vedúcim tohto oddelenia sa stal Tomáš Drobný. Ide o brata poslanca NR SR za ĽSNS Stanislava Drobného.dodal Bránik.Publicista ešte dnes odovzdá rozhodujúcu časť dôkazov službukonajúcemu prokurátorovi na Generálnej prokuratúre SR a podá trestné oznámenie na páchateľov, ktorých sa mu počas dlhodobého skúmania tejto problematiky podarilo stotožniť. Chce tak zamedziť zničeniu alebo odcudzeniu dokladov nachádzajúcich sa v úradných evidenciách.