Brankár Bacashihua mieri z B. Bystrice do Kórejskej republiky

Na snímke brankár Jason Bacashihua (Banská Bystrica) Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica/Gangwon 27. mája (TASR) - Kanadský hokejový brankár Jason Bacashihua zrejme vymení Slovensko za Južnú Kóreu. Majster Tipsport ligy má namierené do tímu High 1 z mesta Gangwon pôsobiaceho v Ázijskej lige. Informáciu priniesla stránka hokejovysvet.sk.Bacashihua prišiel do Banskej Bystrice pred dvomi rokmi a za "baranov" odohral dve sezóny. V oboch z nich sa tím dostal do finále, v ktorom najskôr podľahol Nitre, no o rok neskôr už tohto súpera zdolal a získal historický titul. Bacashihua bol brankárskou jednotkou tímu a za "baranov" odohral celkovo 106 zápasov. "Nechcel som odísť. Chcel som zostať, ale najťažšia časť hrania je obchodná stránka. Ja a manažment sme nevedeli dospieť k dohode o zmluve na budúcu sezónu. Snažili sme sa uzavrieť kontrakt, ktorý by bol výhodný pre obe strany, ale bohužiaľ sa to nepodarilo. O klube a kvalite ligy viem len málo, ale hovoril som s hráčmi, ktorí tam pôsobili. Idem tam s cieľom robiť presne to isté, čo v Banskej Bystrici a pokúsim sa získať majstrovský titul," uviedol Bacashihua pre hokejovysvet.sk.