Brankár Halák vychytal triumf Islanders nad Washingtonom

New York 28. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders triumfovali po vianočnej prestávke v NHL doma nad Washingtonom 4:3. Dvomi gólmi k tomu prispel Andrew Ladd, slovenský brankár Jaroslav Halák pridal 31 úspešných zákrokov. Pre "ostrovanov" to bol tretí víťazný zápis za sebou.Pittsburgh sa tešil z druhého triumfu nad New Jersey za päť dní. Na predvianočné víťazstvo 4:1 nadviazali "tučniaci" aj v noci na stredu a po výsledku 5:2 zaknihovali 25. triumf v prebiehajúcom ročníku. Sidney Crosby pridal k dvom asistenciám aj jeden presný zásah a natiahol gólovú sériu na štyri zápasy. Výrazný profiligový míľnik dosiahol Jevgenij Malkin, ktorý otváracím gólom Penguins v stretnutí zaokrúhlil počet nazbieraných bodov v základnej časti NHL na 800.Marko Daňo sa v noci na stredu predstavil v drese Winnipegu proti svojmu bývalému klubu. Na triumfe Jets v pomere 3:1 v Chicagu sa podieľal jednou asistenciou, hoci na ľade strávil len 6:37 min. Richard Pánik mal v drese Blackhawks výrazne vyšší ice time, počas ktorého sa nevyhol mínusovému bodu. Marián Hossa chýbal na zápasovej súpiske Chicaga pre zranenie, podľa pôvodných odhadov by mal vynechať ešte dve stretnutia.Vo víťazných jazdách naďalej pokračujú hokejisti Columbusu a Minnesoty. Blue Jackets natiahli sériu bez prehry na trinásť zápasov, keď zdolali Boston 4:3. Veľkou mierou sa pod to podpísal ruský brankár Sergej Bobrovskij s 37 úspešnými zákrokmi. Slovenský obranca Zdeno Chára si napriek nepriaznivému výsledku zapísal do štatistík jednu plusku, na ľade strávil takmer 22 a pol minúty. Minnesota zachránila predĺženie víťaznej série na 11 stretnutí až v nadstavenom čase, v ktorom pokorila Nashville 3:2. Rozhodujúci gól strelil v 63. minúte Jared Spurgeon.Trojsté profiligové víťazstvo pripravili pre trénera Dana Bylsmu hokejisti Buffala. Na triumfe 4:3 nad Detroitom mal veľký podiel dvojgólový Evander Kane, ktorý strelil v 49. minúte víťazný gól, ako aj brankár Robin Lehner so 40 zákrokmi. Slovenský útočník Tomáš Tatar v drese Red Wings nebodoval.