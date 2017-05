Brankár J. Hudáček: Ťažký, ale poučný turnaj

Na snímke brankár Július Hudáček. Foto: TASR Foto: TASR

Kolín 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa udržali v A-kategórii MS, no známe konštatovanie "koniec dobrý, všetko dobré" tentoraz neplatilo. Súdržný výkon proti Švédsku a dôstojná prehra 2:4 síce mierne vylepšili dojem z účinkovania na MS, no aj samotní hokejisti si uvedomujú, že celkový dojem nie je dobrý. Podľa brankára Júliusa Hudáčka je dôležité, aby slovenský hokej vyťažil z tejto skúsenosti čo najviac.Skúsenosti pomohli Slovákom aj v záverečnom zápase na šampionáte. Stretnutie so Švédmi (2:4) zvládli omnoho lepšie ako predtým s Rusmi a USA a za výkon sa hanbiť nemuseli.poznamenal Július Hudáček.Pre neho sa šampionát skončil v 26. minúte, keď Everbergova pohotová strela znamenala náskok severanov 3:1. Krátko na to došlo prvýkrát na turnaji k výmene v slovenskej bránke počas zápasu. Hudáčka nahradil Jaroslav Janus, ktorý už neinkasoval a pripísal si 26 zákrokov.poznamenal Hudáček.Slovenskí hokejisti vyhrali na turnaji iba úvodný zápas nad Talianskom (3:2 po predĺžení), potom však šesťkrát v rade prehrali. Po tesných prehrách s Lotyšmi, Dánmi a Nemcami prišli výrazné zaváhania s Ruskom (0:6) a USA (1:6) a dôstojná derniéra so Švédskom. Celkovým rezultátom je konečná 14. priečka. Horšie obstáli iba Slovinci a Taliani, ktorí sa s elitnou kategóriou rozlúčili.uviedol.Výsledok slovenského tímu na MS 2017 síce fanúšikov neuspokojil, no tí majú istotu, že domáci tím nebude chýbať na MS 2019. Ako organizátorská krajina bude mať Slovensko ochranu pred vypadnutím na MS 2018 v Dánsku. Brankár Hudáček verí, že o rok bude na šampionáte viac slovenskej radosti.dodal.