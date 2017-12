Brankár J. Laco chce byť v pražskej Sparte jednotkou

Na archívnej snímke slovenský brankár Ján Laco v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Lotyšskom a Slovenskom. V Kolíne nad Rýnom 7. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 27. decembra - Slovenský hokejový brankár Ján Laco absolvoval v stredu popoludní prvý tréning s novými spoluhráčmi. Do konca prebiehajúcej sezóny bude pôsobiť v pražskej Sparte, kde sa chce pobiť o post jednotky.povedal skúsený slovenský gólman tesne po príchode do pražského klubu, kde bude o svoje miesto bojovať s Fínom Samim Aittokalliom a mladým českým brankárom Davidom Honzíkom.Laco prišiel do Sparty výmenou za českého obrancu Tomáša Dvořáka a útočníka Jiřího Smejkala.uviedol športový manažér Sparty Michal Broš pre klubovú stránku.Skúsený Slovák privítal možnosť vymeniť dres Chomutova za ten sparťanský.citoval Laca portál idnes.czSlovenský reprezentant nastúpil v aktuálnej sezóne v 26 stretnutiach, v ktorých dosiahol 88,8-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,89 inkasovaného gólu na zápas.