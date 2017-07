Brankár Jakubech smeruje z Trnavy do OSC Lille

Na snímke Adam Jakubech Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 22. júla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adam Jakubech je len krok od prestupu do prvoligového francúzskeho klubu OSC Lille. Informoval o tom v sobotu večer portál profutbal.sk, podľa ktorého to sám 20-ročný hráč prezradil v pozápasovom rozhovore po stretnutí 1. kola Fortuna ligy 2017/2018 s Michalovcami, ktorý "andeli" vyhrali 1:0.Talentovaný gólman, ktorý nechýbal ani na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov, potvrdil, že o jeho služby má eminentný záujem francúzsky prvoligista OSC Lille, ktorý skončil v uplynulej sezóne Ligue 1 na 11. mieste. Definitíva by mohla padnúť v najbližších hodinách. Na otázku, či bol tento zápas jeho posledný v červeno-čiernom drese povedal:citoval Jakubecha profutbal.sk.