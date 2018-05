Brankár Lukáš sa z B. Bystrice vrátil do Česka, dohodol sa s Olomoucom

Vpravo brankár Ján Lukáš. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Olomouc 4. mája (TASR) - Český brankár Jan Lukáš, ktorý pomohol hokejistom Banskej Bystrice k obhajobe majstrovského titulu, sa vracia do rodnej krajiny. V extraligovom klube HC Olomouc bude pôsobiť po boku slovenského brankára Branislava Konráda. Klub z Hanej o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.Lukáš prišiel do Banskej Bystrice pred sezónou 2017/18. Hoci bol jeho brankárskym konkurentom fínsky majster sveta Teemu Lassilla, 24-ročný Čech si výbornými výkonmi vypýtal stabilné miesto v bránkovisku. Za Banskú Bystricu odchytal 27 zápasov v základnej časti, ku ktorým pridal ďalších 16 v play off. Odchovanec olomouckého hokeja sa tak vracia do materského klubu, z ktorého odišiel po sezóne 2012/13.