Brankár Lundqvist posilní na MS švédsku reprezentáciu

Kolín 11. mája (TASR) - Brankár Henrik Lundqvist posilní švédsku hokejovú reprezentáciu na prebiehajúcich MS. Po vypadnutí jeho New Yorku Rangers z play off NHL sa rozhodol pricestovať na šampionát, podľa portálu TSN odletí do nemeckého Kolína v piatok.Henrik Lundqvist sa tak predstaví v jednom tíme so svojou dvojičkou Joelom. Pre 35-ročného Henrika to bude piata účasť na MS, prvá od roku 2008. Na konte má striebro z rokov 2003 a 2004. Švédi majú momentálne na súpiske dvojicu brankárov - Eddie Läck a Viktor Fasth. Vo štvrtok večer ich čakal duel s Lotyšmi, v utorok 16. mája sa stretnú na záver A-skupiny so Slovenskom.Hráči New Yorku Rangers prehrali v semifinále Východnej konferencie NHL s Ottawou 2:4 na zápasy.