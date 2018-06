Brankár Perrin prestúpil do Juventusu za 12 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. júna (TASR) - Juventus Turín získal do svojich služieb talianskeho futbalového brankára Mattiu Perina z FC Janov za 12 miliónov eur.Dvadsaťpäťročný Perrin podpísal kontrakt do roku 2022, no klub jeho detaily nezverejnil. Posledných päť sezón strávil v Janove a na konte má dva štarty v národnom drese. Nastúpil aj v pondelňajšom prípravnom zápase s Holandskom (1:1).Perrin sa pobije o post brankárskej jednotky v Juventuse s poľským reprezentantom Wojciechom Szczesnym. Doterajší prvý muž "starej dámy", štyridsaťročný Gianluigi Buffon už dávnejšie ohlásil odchod z klubu. Informovala agentúra dpa.