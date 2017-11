Brankár Vantruba predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava

Brankár Trnavy Martin Vantruba Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 2. novembra (TASR) - Mladý futbalový brankár Martin Vantruba predĺžil kontrakt s aktuálnym lídrom Fortuna ligy Spartakom Trnava. Devätnásťročný odchovanec trnavskej Lokomotívy zostane v klube minimálne do roku 2020. Informovala o tom oficiálna webstránka Spartaka.Vantruba prišiel do Spartaka v pätnástich rokoch, odvtedy urobil nemalý progres, vďaka čomu sa už v mladom veku ujal postu brankárskej jednotkyuviedol na margo predĺženia zmluvy generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych. Súčasná zmluva vyprší Vantrubovi budúci rok v lete.Talentovaný brankár zvládol po odchode Adama Jakubecha do francúzskeho Lille náročnú úlohu a aj vďaka jeho forme inkasoval Spartak v štrnástich tohtosezónnych dueloch v najvyššej súťaži iba desať gólov. V trinástich zápasoch si až šesťkrát udržal čisté konto.povedal Vantruba pre klubový web.