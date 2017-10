Brány finále Let's Dance 2017 sa zavreli pred Evelyn a Lukášom

Už len malinký krôčik ich delil od finále tanečnej šou Let's Dance, no napokon v semifinále ich púť tanečným parketom končí. Komička Evelyn bola snáď najväčším prekvapením tejto šou a svoje účinkovanie si nesmierne, no zároveň vždy skromne, užívala. O to väčšie bolo jej sklamanie po verdikte poroty, ktorá po záverečnom rozstrele rozhodla, že Evelyn a Lukáš Hojdan skončili na štvrtom mieste.

Obľúbená komička má napriek všetkému odkaz pre svojich verných fanúšikov, ktorí ju na jej tanečnej ceste podporovali.