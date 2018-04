Brány NATO zostávajú pre záujemcov o členstvo otvorené

Na snímke Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. apríla (TASR) - Brány Severoatlantickej aliancie zostávajú aj naďalej otvorené pre krajiny, ktoré majú záujem do nej vstúpiť, vyhlásil v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Jeho slová zazneli po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli - na predposlednom stretnutí šéfov rezortov diplomacie pred júlovým summitom Aliancie (11.–12. 7. 2018).Politiku otvorených dverí označil najvyšší predstaviteľ NATO na záverečnej tlačovej konferencii za historický úspech, ktorý priniesol miliónom Európanov stabilitu, mier a rozkvet, preto dvere do NATO zostanú i naďalej otvorené.Stoltenberg zdôraznil, že o prípadnom pričlenení rozhodne výlučne zainteresovaná krajina a spoločenstvo 29 členských štátov, nikto iný nemá právo do toho hovoriť ani to vetovať.Pozorovatelia toto konštatovanie vykladajú tak, že Stoltenberg narážal v tejto súvislosti na Ruskú federáciu, ktorá sa netají pretrvávajúcimi výhradami voči rozširovaniu Aliancie.