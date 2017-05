Brat atentátnika z Manchestru chystal útok na diplomata v Tripolise

Salman Abedi, teroristický útočník z Manchesteru. Foto: twitter.com Foto: twitter.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. mája (TASR) - Mladší brat páchateľa bombového útoku v britskom Manchestri bol členom džihádistickej bunky, ktorá údajne plánovala útok na osobitného vyslanca OSN v Líbyi. Počas víkendu to na svojej webovej stránke napísal britský denník The Telegraph.Terčom útoku mal byť vedúci Podpornej misie OSN v Líbyi Martin Kobler. Útok sa mal odohrať začiatkom tohto roku, a to počas Koblerovej návštevy v Tripolise. Prípravy naň však boli prerušené, uviedli nemenované diplomatické zdroje.Líbyjské bezpečnostné zložky túto bunku monitorovali niekoľko mesiacov a tvrdia, že zistili, že 20-ročný Hashem Abedi, mladší brat atentátnika z Manchestru Salmana Abediho, v nej zastával významné postavenie.Prípravy na útok na Koblera boli v pokročilom štádiu - zostrojovanie výbušného zariadenia bolo už v záverečnej fáze. Výbušnina mala explodovať v Tripolise v blízkosti konvoja prepravujúceho diplomata OSN pôvodom z Nemecka.Britský denník napísal, že agenti britskej tajnej služby MI6 sa údajne teraz nachádzajú v Tripolise, kde spoločne s líbyjskými kolegami vedú vyšetrovanie týkajúce sa bratov Abediovcov a snažia sa tiež zistiť, či táto džihádistická bunka vyvíjala činnosť aj v Británii.Hashema Abediho zadržali líbyjské bezpečnostné zložky v stredu v Tripolise. Počas výsluchu priznal, že on i brat Salman podporovali džihádistickú organizáciu Islamský štát.