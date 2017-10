Brat útočníka z Marseille je členom IS, s políciou odmieta spoluprácu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 9. októbra (TASR) - Anis Hanachi (25), brat útočníka tuniského pôvodu, ktorý minulú nedeľu dobodal na smrť dve ženy pred železničnou stanicou vo francúzskom meste Marseille, nesie zrejme zodpovednosť za radikalizáciu svojho o štyri roky staršieho súrodenca Ahmeda Hanachiho. Muž, ktorého v sobotu zadržali v talianskej Ferrare, sa pripojil k džihádistom z Islamského štátu, informoval dnes na tlačovej konferencii v Ríme riaditeľ protiteroristického oddelenia talianskeho ministerstva vnútra Claudio Galzerano.Podľa rovnakého zdroja by Tunisana, ktorý odmieta spoluprácu s talianskymi vyšetrovateľmi, mali v krátkom čase vydať na trestné stíhanie do Francúzska. Anisa Hanachiho, ktorý je dôvodne podozrivý z členstva v teroristickom zoskupení a spolupáchateľstva pri útoku z Marseille, už pred troma rokmi vyhostili z Talianska, pretože nemal v krajine povolenie na pobyt. Zatiaľ nie je známe, ako a kedy sa vrátil do Talianska. Vyšetrovatelia nemajú indície, že by zadržaný pripravoval teroristické útoky na talianskom území. Nevylučujú však, že obaja bratia tvorili fundamentalistickú bunku na rodinnej báze, aké sú známe už z minulosti aj v súvislosti s vyšetrovaním teroristických útokov vo Francúzsku či Belgicku.Kriminalisti v súčasnosti preverujú kontakty zadržaného k rodinným príslušníkom v Tunisku i v iných európskych štátoch.Otec oboch bratov žije podľa informácií talianskeho denníka Corriere della Sera v jednom z tuniských prístavných miest, predtým však po tri desaťročia pracoval v istom viedenskom hoteli.Ahmeda Hanachiho krátko po útoku v Marseille zastrelili príslušníci vojenskej hliadky.K marseillskému útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.