Bratislava a okolie sú v POHOTOVOSTI: Od skorého rána intenzívne sneží

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) - Bratislavu a južnú polovicu územia SR čaká počas stredy bohatá snehová nádielka. V hlavnom meste môže do podvečera spadnúť až 10 centimetrov (cm), ešte väčší prídel snehových zrážok zažijú okresy Nitrianskeho, Banskobystrického i časti Trenčianskeho a Košického kraja, kde do 19.00 h môže pribudnúť od 10 do 15 cm nového snehu.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre spomínané regióny výstrahu pred snežením 1. stupňa. So snežením súvisí aj tvorba snehových jazykov. SHMÚ upozorňuje, že sa od 09.00 h do 16.00 h môžu tvoriť na cestách juhozápadného Slovenska i južnej časti stredného Slovenska.

Od poludnia sa k týmto výstrahám pridá aj ďalšia, varujúca pred poľadovicou. Tá platí pre celé územie Slovenska.



Poslanci majú pre sneh stále problém s dochádzkou, hlasovanie odsunuli

Cestári upozorňujú na husté sneženie, zníženú viditeľnosť i poľadovicu

Problémy poslancov Národnej rady SR s dochádzkou do rokovacej sály pretrvávajú aj po dvoch hodinách od začiatku rokovania. Pre ich údajne nízky počet sa tak tradičné hlasovanie o prerokovaných bodoch o 11. hodine vynechá a hlasovať sa bude až podvečer.O situácii s chýbajúcimi poslancami informoval podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) s tým, že problémy s dopravou v súvislosti so snežením v Bratislave stále pretrvávajú. Plénum mu odklad hlasovania odobrilo všeobecným súhlasom.



Streda na cestách je riziková. Motoristi musia počítať s hustým snežením, zníženou dohľadnosťou i poľadovicou. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



"Limitovaná dohľadnosť na 100 metrov je v dôsledku hustého sneženia na cestách v oblasti Bratislavy, Nitry, Banskej Štiavnice i na diaľnici D1 Bratislava - Trnava," spresňujú cestári.



Horský priechod Donovaly zasa museli pre silné sneženie uzatvoriť pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Cestári dodávajú, že na hlavných cestách v Bratislave a takisto i na viacerých cestách II. triedy v oblasti Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Kremnice, severovýchodného Slovenska i Gemera je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.

MHD v Bratislave mešká vyše polhodinu, polícia vyzýva vodičov k opatrnosti



Linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave premávajú v aktuálnych poveternostných podmienkach s minimálne 30-minútovým meškaním. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej internetovej stránke.



Upozorňuje, že sneženie naďalej komplikuje trolejbusovú dopravu v kopcovitých častiach mesta na Kramároch a Palisádach. "Na Kolibu už trolejbusy jazdia," informuje DPB na webe.



Zamestnanci DPB sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD. Situáciu rieši dopravca v súčinnosti s dispečingom zimnej údržby bratislavského magistrátu.



Hlavné mesto od skorých ranných hodín začalo s celomestským likvidačným posypom. "Aktuálne je v teréne 43 sypačov nad 4 tony, 11 sypačov pod 4 tony a 88 pracovníkov, ktorí zabezpečujú ručné dočisťovanie odhrnutých komunikácií," informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



K opatrnosti na cestách, vzhľadom na poveternostnú situáciu, vyzvala vodičov i chodcov aj polícia. Na sociálnej sieti informuje, že vo viacerých mestských častiach na exponovaných ťahoch eviduje dopravné nehody, ktoré výrazne komplikujú dopravu. Apeluje preto na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a pomalšiu jazdu. "Tá potenciálne ušetrená minúta nestojí za všetky starosti, ktoré môžete dopravnou nehodou spôsobiť sebe alebo ostatným vodičom," prízvukujú policajti.











Zatiaľ bez obmedzení je prevádzka na bratislavskom letisku. "Lietadlá pristávajú i odlietajú podľa platného letového poriadku. Pracovníci letiska sú v pohotovosti, očisťujú priebežne letové dráhy," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.







Sneženie odstavilo trolejbusy v kopcovitých častiach hlavného mesta

Sneženie v hlavnom meste už spôsobilo prvé komplikácie v premávke bratislavskej MHD. "V kopcovitých terénoch v lokalitách Palisády, Kramáre i Koliba je v dôsledku zlých poveternostných podmienok odstavená trolejbusová doprava," informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová. "Situáciu operatívne riešime s dispečingom zimnej údržby bratislavského magistrátu," dodala hovorkyňa.Plynulosť prímestských autobusových liniek zatiaľ sneženie nepoznačilo. "Autobusy zo všetkých smerov jazdia bez mimoriadnych zdržaní," uviedla hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová."Mimoriadna situácia smerom na stanicu. Trolejbusy blokujú premávku. Nevedia sa dostať smerom hore k stanici", napísal redakcii Teraz.sk čitateľ Rado.K opatrnosti vyzýva vodičov i chodcov tiež bratislavská polícia. Vodičov žiada, aby znížili rýchlosť, dodržiavali bezpečný odstup, chodcov vyzýva zasa k tomu, aby svojím pohybom neohrozili bezpečnosť premávky. "Brzdná dráha sa pri zasnežených cestách predlžuje a vodič môže mať problém zastať tak, aby nedošlo ku kolízii," upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Slamková. Vzhľadom na zníženú viditeľnosť odporúčala tiež chodcom používať reflexné prvky.

"Povyhadzovali nás z autobusu. Na Patrónku bus nevylezie," napísala do redakcie Teraz.sk čitateľka Marta z Bratislavy.

Foto: Teraz.sk