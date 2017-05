Bratislava bude opäť vzdorovať Napoleonovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. mája (TASR) - Bratislava si v nasledujúcich dňoch pripomenie rok 1809, keď ju obliehali napoleonské vojská. V Sade Janka Kráľa tak nebudú chýbať ukážky historických bojov, táborenia armád, delostreleckých ostreľovaní či samotná rekonštrukcia bitky o Bratislavu.V Sade Janka Kráľa sa od dnešného rána začne budovať vojenský tábor. Tyršovo nábrežie zas bude večer od 21.30 h patriť delostreleckému ostreľovaniu. V sobotu (20.5.) o 9.00 h odštartuje pochod vojsk zo Sadu Janka Kráľa do centra Bratislavy na Hlavné a Primaciálne námestie, kde budú pripravené aj ukážky vojenských šarvátok a cvičení oboch armád. Chýbať nebude ani výcvik kavalérie a verejnosť môže nahliadnuť aj do samotného vojenského tábora.Ako novinku si tento rok organizátori pripravili zasadenie "Napoleonovho duba". V Sade Janka Kráľa tak ožije miesto, kde údajne sedával Napoleon. Povestný dub v sobotu o 16.30 h zasadia zástupca Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal a starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan a vojaci.uvádza BSK na svojom webe.Tradičným vyvrcholením programu bude rekonštrukcia historickej bitky o Bratislavu z roku 1809, ktorá sa odohrá na improvizovanom bojisku v Sade Janka Kráľa medzi 17.00 až 18.30 h. Sobotný večer bude program pokračovať formovaním delostreleckých jednotiek francúzskej armády a pochodom vojska zo Sadu Janka Kráľa na Tyršovo nábrežie, kde sa bude medzi 21.30 do 22.00 h konať delostrelecké bombardovanie Bratislavy. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné podujatia pre deti, prezentácia dobového vojenského táborenia, prezentácia dobových remesiel a ľudového umenia. Chýbať nebude ani dobová a ľudová hudba.Od 1. júna 1809 sa snažili francúzske vojská cisára Napoleona I. Bonaparta dobyť opevnené predmostie rakúskeho cisárskeho vojska, ktoré bolo vybudované na pravom brehu Dunaja na mieste dnešného Sadu Janka Kráľa v Petržalke (Engerau). Jeho obrancom (5672 mužom a 22 delám) velil generál Bianchi. Dva prápory tvorili slovenskí vojaci z Liptovskej, Oravskej, Trenčianskej a Turčianskej župy. Francúzom sa nepodarilo predmostie dobyť ani po krvavých útokoch.Obrana Bratislavy odolala a otvorila obliehateľom brány mesta až 14. júla na základe prímeria po Rakúšanmi prehraných bitkách pri Wagrame a Znojme. Boje Bratislavu ťažko postihli. Petržalka vyhorela, v samotnom meste pri bombardovaní ľahlo popolom 143 domov, na obidvoch stranách zahynuli stovky ľudí a materiálne škody presiahli milión zlatých.