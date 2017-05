Bratislava čelí neodkladnému opatreniu, týka sa Kamenného námestia

Kamenné námestie v Bratislave Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. mája (TASR) - Bratislava čelí po predstaničnom námestí ďalšiemu neodkladnému opatreniu, v tomto prípade však ide o Kamenné námestie. Opatrenie vydal Okresný súd Bratislava I a týka sa nájomnej zmluvy, ktorú v roku 2007 uzatvorila spoločnosť INTERMONT a hlavné mesto. Magistrát sa proti opatreniu odvolal.Mediálna zástupkyňa investora Mária Adamová TASR informovala, že súd zakázal mestu akýmkoľvek spôsobom nakladať s pozemkami, na ktoré sa vzťahuje nájomná zmluva. Mesto tak nemôže uvedené nehnuteľnosti predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, predkupným právom či dať ich do nájmu alebo akokoľvek inak s nimi nakladať.priblížila Adamová.Ako spresnila, Okresný súd Bratislava I rozhodol, že odstúpenie hlavného mesta od zmluvy o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je neplatné. Zároveň určil mestu povinnosť uhradiť všetky súdne trovy a poplatky."Mesto sa voči rozsudku odvolalo. Napriek tomuto faktu však naďalej prijímalo na svoj účet nájomné zo strany nájomcu," podotkla Adamová. V prípade Kamenného námestia ide po predstaničnom námestí podľa jej slov v poradí o ďalší prípad, kedy sa mesto rozhodlo protiprávne a v rozpore so zmluvou porušiť uzatvorené zmluvné vzťahy." skonštatovala.Informácie, ktoré zverejnila spoločnosť INTERMONT vo veci súdneho sporu o pozemky na Kamennom námestí, sú podľa hlavného mesta zavádzajúce. Ako podotýka, ide o podobný prípad ako pri spore o predstaničné námestie so spoločnosťou Transprojekt, ktoré sú personálne prepojené.uviedol pre TASR magistrát.Zároveň tvrdí, že ak investor mal za to, že ku zrušeniu zmluvy nedošlo, mohol vykonať kroky vedúce k plneniu predmetu nájmu. "priblížilo mesto. Súd v tejto veci vydal neodkladné opatrenie 12. apríla tohto roka, proti ktorému sa Bratislava odvolala.Magistrát upozorňuje, že podmienky, za ktorých je mesto oprávnené odstúpiť od danej zmluvy, boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami a zo strany spoločnosti INTERMONT boli akceptované podpísaním nájomnej zmluvy. Mesto podotýka, že má záujem na tom, aby bol tento priestor na Kamennom námestí zrevitalizovaný. Takéto konania však podľa neho znemožňujú rozvoj Bratislavy.