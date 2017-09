Bratislava chce do roku 2025 znížiť počet bezdomovcov o 15 percent

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislava chce do roku 2025 znížiť počet bezdomovcov v meste o 15 percent. Takúto ambíciu si stanovila v Koncepcii pomoci ľuďom bez domova, ktorú dnes predstavila verejnosti. Tvorbe dokumentu predchádzalo historicky prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave v novembri 2016. Sčítaných bolo minimálne 2064 ľudí. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4000 až 5000.Hlavné mesto chce zníženie počtu ľudí bez domova dosiahnuť účinnou spoluprácou a koordináciou samosprávy, mimovládnych organizácií, mestských častí a Bratislavského samosprávneho kraja. Pomôcť má aj vytvorená koncepcia pomoci ľuďom bez domova, ktorej cieľom je zachytenie problematiky ľudí v sociálnej núdzi a určenie konkrétnych krokov k zlepšeniu ich situácie.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Bratislava chce vybudovať sieť pomoci posilnením streetworku, čiže pomoci priamo v uliciach, a tiež dobudovaním kamenných zariadení typu nízkoprahovej dennej služby a útulku. Pi tvorbe koncepcie sa jej tvorcovia inšpirovali aj v zahraničí. V pláne je tak aj uplatnenie projektu "Housing first", ktorý výhľadovo ráta s prenájmom tréningových bytov vo vlastníctve mesta pre ľudí bez domova.priblížila riaditeľka sekcie sociálnych vecí na bratislavskom magistráte Marcela Gbelecová.V súčasnosti hlavné mesto poskytuje pomoc ľuďom bez domova priamo vo svojich zariadeniach. Mesto prevádzkuje nocľaháreň Mea Culpa, ubytovne Fortuna a Kopčany, nízkoprahovú sociálnu služby pre deti a rodiny Fortunáčik a Krízové centrum Repuls. Nepriamo sa mesto na pomoci ľuďom v núdzi podieľa finančnými príspevkami na terénnu, pobytovú, ambulantnú alebo podpornú sociálnu službu či integračné programy mimovládnych organizácií. Mesto tiež organizuje rôzne zbierky pre ľudí bez domova.Verejnosť má možnosť zasielať svoje pripomienky ku koncepcii do 4. októbra. Nasledovať bude proces vyhodnocovania a zapracovania pripomienok. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova bude potom predložená na rokovanie príslušných komisií mesta a následne do bratislavského mestského zastupiteľstva.