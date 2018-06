Bratislava dá vyše 130.000 eur organizáciami pracujúcim s bezdomovcami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júna (TASR) - Hlavné mesto finančne podporí integračné projekty šiestich neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave sumou 133.350 eur. Rozhodli o tom v piatok bratislavskí mestskí poslanci.Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania schválilo dotáciu 20.000 eur občianskemu združeniu (OZ) Odyseus na projekt, ktorý je zameraný na upratovacie práce na sídlisku "Pentagon" vo Vrakuni, zapájanie ľudí z komunity do komunitného dobrovoľníctva a poskytovanie sociálnej asistencie i poradenstvo pre klientov injekčne užívajúcich drogy, mladých klientov a klientov pracujúcich v pouličnom sexbiznise.Nezisková organizácia Depaul Slovensko získa 33.800 eur na projekt pracovnej terapie pre ľudí bez domova, individuálne poradenstvo a tréningy na rozvoj jednotlivca. OZ Stopa Slovensko schválili poslanci 30.000 eur na projekt zameraný na klientov, ktorí sú krátkodobo bez domova. Taktiež na pracovné projekty, poradenstvo či na projekt 'bývanie ako prvé' - housing first, na komerčnej báze s finančnou spoluúčasťou klienta. OZ Vagus získa 30.000 eur na projekt Housing First Cverna, ktorý počíta so zrealizovaním troch bytových jednotiek v centre kreatívneho priemyslu Cvernovka a s kombináciou podporovaného zamestnávania s intenzívnou sociálnou prácou.OZ Proti prúdu dostane 12.550 eur na aktivizáciu klientov prostredníctvom časopisu Nota bene, zamestnávanie klientov na trvalý pracovný pomer ako nosičov batožín a aktivizácia ľudí bez domova cez voľnočasové aktivity. Na vytvorenie individuálneho integračného plánu rozvoja pracovných zručností, vzdelávanie k pracovnej činnosti a na podporu k samostatnosti, zodpovednosti a integrácii ľudí bez domova dostane OZ Prima od mesta 7000 eur.V januári vyhlásil magistrát výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu integračných projektov pre ľudí bez domova pre rok 2018. Zamerané majú byť na podporu zdravia, poskytnutie právnej, duchovnej a psychologickej pomoci, tréning sociálnych zručností, edukáciu pracovných návykov a zručností ľudí bez domova s cieľom ich opätovného začlenenia na trh práce a sociálnej inklúzie do spoločnosti. Projekty mohli neverejné subjekty predkladať do konca januára. Do výzvy sa prihlásilo šesť subjektov.