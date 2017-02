Bratislava je najžiadanejšou lokalitou pre investíciu do nehnuteľností

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) – Zatiaľ čo 44 % Slovákov v minulom roku preferovalo pre svoje bývanie byt, 42 % sa zaujímalo o kúpu rodinného domu. Najväčší dopyt bol po dvoj- a trojizbových bytoch v Bratislave. V Nitre, Trnave a Banskej Bystrici Slováci vyhľadávali viac rodinné domy. Vyplýva to z analýzy portálu Nehnuteľosti.sk.Ceny dvojizbových bytov vzrástli vlani podľa portálu medziročne najviac v okrese Prešov, Trnava a v Košiciach. Priemerná cena za štvorcový meter (m2) sa v okrese Prešov zvýšila o 20 % na 1080 eur. V Košiciach predstavoval medziročný nárast 15 % a v Trnavskom okrese okolo 11 %.Ceny v Bratislave stúpli v priemere o 7 %. Priemerná cena dvojizbového bytu v najdrahšej mestskej časti Staré Mesto sa na konci minulého roka vyšplhala na 2566 eur za m2. „Kým na konci roka 2015 tu stál priemerný dvojizbový byt 153.000 eur, dnes by kupujúci rovnakú nehnuteľnosť pod hranicou 163.000 hľadal len ťažko,“ uvádza sa v analýze.Ceny rodinných domov vzrástli rovnako ako pri bytoch medziročne najviac v okrese Prešov, a to o 20 %. Priemerná cena rodinného domu sa tak zo 106.000 eur zvýšila v roku 2016 na 127.000 eur. Rodinné domy v Bratislave zdraželi medziročne o 12,5 %.Portál upozornil, že Slováci prejavujú dlhodobo najväčší záujem o byty. Vlani sa o kúpu bytu zaujímalo 44 % jeho používateľov. O rodinné domy vyjadrilo záujem 42 % Slovákov. Najžiadanejšie sú trojizbové byty (18 %), nasledujú dvojizbové (15 %) a jednoizbové (6 %) byty. Rovnaký trend pretrvával aj v roku 2015. Rodinné domy vyhľadávajú Slováci najmä v Nitre, Trnave a Banskej Bystrici.Analýza ukázala, že najväčší dopyt bol po nehnuteľnostiach v Bratislave, až 37 % používateľov hľadalo byt alebo dom v tejto lokalite. Druhé v poradí boli Košice s 11 %. Mesto Senec a okolie je štvrtou najobľúbenejšou lokalitou Slovenska pri vyhľadávaní nehnuteľností. Zároveň vedie rebríček najvyhľadávanejších lokalít v kategórii rodinné domy, kde má 1-% náskok pred Bratislavou. Posledné tri priečky rebríčka obsadili s 5 % mestá Trenčín, Dunajská Streda a Prešov.V Bratislave dominuje z pohľadu dopytu mestská časť Ružinov (21 %), kde sú najžiadanejšie dvojizbové a trojizbové byty. Za ňou nasleduje Petržalka (16 %) a prvú trojicu najpopulárnejších častí hlavného mesta za rok 2016 uzatvára Staré Mesto (15 %).Slováci najradšej bývajú vo vlastnej nehnuteľnosti. Potvrdili to údaje Nehnuteľnosti.sk, podľa ktorých 75 % návštevníkov tohto portálu prichádza na stránku za účelom preskúmať ponuku nehnuteľností na predaj. Šestnásť percent používateľov však stále prejavuje záujem o prenájom nehnuteľnosti.Priemerná cena prenájmu dvojizbového bytu sa v minulom roku v najväčších slovenských mestách pohybovala nad sumou 400 eur mesačne bez energií. Rebríček vedie Bratislava s priemernou cenou 565 eur. Druhé v poradí sú Košice s priemernou cenou 490 eur a na treťom mieste je Nitra s cenou 470 eur.