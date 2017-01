Bratislava je pripravená kvôli mrazom zriadiť stanový tábor

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. januára (TASR) – Hlavné mesto je pripravené pri dlhodobých mrazoch zriadiť stanový tábor pre ľudí bez domova. Magistrát denne monitoruje kapacitné možnosti nocľahu v meste pre bezdomovcov. Do stredy (4.1.) nebola podľa hovorkyne Bratislavy Ivany Skokanovej situácia alarmujúca, aj keď jednotlivé zariadenia mali naplnenosť takmer 100 percent. "informovala TASR hovorkyňa. Na tomto projekte spolupracuje Bratislava s organizáciou Depaul SlovenskoMagistrát vyzýva verejnosť, aby v prípade, že vidia osobu, ktorá je na ulici a potrebuje v dôsledku silných mrazov pomôcť, kontaktovali tiesňovú linku na telefónnom čísle 112 alebo mestskú políciu na čísle 159.podotkla Skokanová.Hlavné mesto je pripravené aj na prípadný nutný výjazd posypovej techniky. Na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií je v pohotovosti celkovo 54 sypačov, jedna snehová fréza a 86 pracovníkov. "uviedla hovorkyňa. Ak chce verejnosť upozorniť na problémy zjazdnosti ciest, môže využiť kontaktné údaje mestského dispečingu, a to 02/59 356 761, 0902 985 887 či mailovú adresu dispecing@bratislava.sk. Na mrazivé počasie je podľa hovorkyne pripravený aj Dopravný podnik Bratislava, ktorý má zriadenú takzvanú zimnú službu.Námestníčka primátora Bratislavy a všeobecná lekárka Iveta Plšeková odporúča, aby ľudia nezabúdali v týchto dňoch na vhodnú a teplú obuv. Starším ľuďom, ktorí sa ťažšie pohybujú, odporúča zostať počas najbližších mrazivých dní a nocí radšej doma.radí Plšeková. Podľa jej slov je potrebné piť dostatok teplých tekutín a vynechať studené nápoje. Taktiež by sa mali ľudia vyvarovať pitia alkoholických nápojov, pretože alkohol spôsobuje zníženie citlivosti na chlad a môže rýchlejšie dôjsť k podchladeniu či omrzlinám odkrytých častí tela.uviedla Plšeková.