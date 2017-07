Bratislava láka do letných kín pod holým nebom

Letné kino Slovenskej národnej galérie, ilustračná snímka. Foto: SNG Foto: SNG

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Aj toto leto núka hlavné mesto filmové predstavenia pod holým nebom.Putovné kino Bažant Kinematograf zakotvilo na petržalskej strane Dunaja, na Magio pláži. Po slovenských mestách cestuje už 15. ročník, tento rok ich navštívi takmer 30, informuje na svojom webe. Diváci sa okrem samotných premietaní môžu tešiť i na účasť českých a slovenských tvorcov. Podujatie zakončí 18. augusta premiéra najnovšieho filmu Jana Svěráka Po strništi bos, účasť prisľúbili aj tvorcovia. Projekcie sú vždy od 21.00 h.V centre mesta v kaviarni Berlinka zacielili na európsku festivalovú produkciu. Program spoločne pripravili Slovenská národná galéria (SNG) a spoločnosť Film Europe Media Company. Ako stojí na webe SNG, projekcie sú každú stredu o 21.00 h a budú spoplatnené.Jediné autokino v Bratislave sa nachádza na parkovisku pred nákupným centrom Shopping Palace na Zlatých pieskoch. Premieta trikrát do týždňa, vo štvrtok, piatok a v sobotu, vždy o pol desiatej večer.Jednotlivé mestské časti taktiež ponúkajú v lete premietania. V Novom meste zastrešuje projekcie Letné kino na Kuchajde. Divákom umožňuje hlasovať za filmy, ktoré premietne. Na webe kino.nakuchajde.sk si vždy týždeň vopred môžu vybrať jeden z trojice ponúkaných titulov. V karloveskom parku SNP prebieha Filmové leto v Líščom údolí, organizátori sľubujú zaobstarať deky a repelenty, ako informujú na webe. Projekcie sa budú v prípade oboch podujatí začínať v júli o 21.30 h, v auguste o polhodinu skôr.V Devínskej Novej Vsi projekcie projekcie na dvore Mestskej knižnice v Istracentre, vždy o 21.15 h v júli a o 20.30 h v auguste.V Ružinove, Rači a v Senci budú projekcie v miestnych amfiteátroch. V Ružinove v Areáli hier Radosť premietajú každý utorok o 9. večer, v račianskom amfiteátri každý piatok o 21.15 h, v auguste o 21:00 h a v seneckom Parku oddychu o pol desiatej večer. Vo Vajnoroch v rámci Open Air Kina budú premietania vždy o 21.00 h v Parku pod lipami.Organizátori nezabúdajú ani na detského diváka. Na Magio pláži bude napríklad 26. júla premietanie Mimoňov, v devínskom Istracentre Cesta do fantázie 4. augusta či vo vajnorskom Parku pod lipami osemnásteho augusta Lego príbeh. Filmy budú dabované.Podrobnejšie informácie k programu si návštevníci môžu nájsť na webe jednotlivých mestských častí. Vstup na všetky projekcie letných kín sú zadarmo, dramaturgicky pôjde o zmes súčasných domácich i svetových titulov.Na projekcie pod holým nebom sa treba pripraviť. Po zotmení sa citeľne ochladí, návštevníci by sa preto mali teplejšie obliecť, nezabudnúť na repelenty, najmä v blízkosti vodných plôch, a zobrať si deku na sedenie. Projekcie závisia i od počasia, v prípade nepriaznivého sa nepremieta.