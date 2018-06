BRATISLAVA MÁ ZRUŠIŤ VZN O ZÁKAZE HAZARDU V HLAVNOM MESTE

Bratislava 7. júna – Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste nie je v súlade so zákonom. To je verdikt Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorý sa na štvrtkovom pojednávaní vo svojom rozhodnutí stotožnil so sťažnosťou prokuratúry. Hlavné mesto sa chystá proti rozhodnutiu odvolať.





"Krajský súd v Bratislave uznesením vyslovil nesúlad Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky zo dňa 30. marca 2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v celom jeho znení s ustanovením príslušných paragrafov a odsekov," vysvetlil vo štvrtok pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.KS v Bratislave preskúmal zákonnosť prijatia predmetného VZN a postupu žalovaného predchádzajúceho jeho prijatiu.Súd v zmysle námietky žalobcu vylúčil možnosť opakovaného hlasovania o už raz vybavenej petícii, nakoľko sa jedná o špecifickú úpravu v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. "Úplné odôvodnenie rozhodnutia sa bude nachádzať v jeho písomnom vyhotovení. Proti uzneseniu súdu je možné podať kasačnú sťažnosť," dodal Adamčiak.