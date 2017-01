Bratislava navrhuje absolútny zákaz umiestnenia herní

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Bratislava 31. januára (TASR) – Hlavné mesto chce absolútny zákaz hazardu na svojom území. Herne nechce ani tam, kde to v súčasnosti povoľuje novela zákona o hazardných hrách. Nachádzať by sa tak nemohli ani v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Takýto zákaz mesto definovalo v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), o ktorom by mali rozhodovať bratislavskí mestskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Návrh nariadenia môže do 6. februára pripomienkovať verejnosť.Ak bratislavskí poslanci takéto nariadenie schvália, od dátumu jeho účinnosti sa nebudú vydávať nové licencie na prevádzkovanie hazardných hier na území hlavného mesta. Licencie udelené pred účinnosťou nariadenia, budú platné do doby skončenia ich platnosti.Mestské zastupiteľstvo minulý týždeň zobralo na vedomie petíciu, ktorou celkovo 136.139 Bratislavčanov žiadalo hazard v hlavnom meste úplne zakázať. Zároveň bratislavského primátora Iva Nesrovnala mestskí poslanci požiadali, aby petícii vyhovel a do konca januára zverejnil návrh VZN a následne ho predložil na februárové mestské zastupiteľstvo.Či hlavné mesto pôjde cestou zákazu alebo regulácie hazardu, budú podľa primátora rozhodovať mestskí poslanci. "Ja postupujem v súlade s petíciou, to znamená zakázať hazard na území Bratislavy s výnimkou stávkových hier, ktoré sú vyňaté zo zákona. Či sa pôjde nakoniec cestou inej regulácie, to je už na rozhodnutí poslancov," povedal Nesrovnal.Asociácia zábavy a hier upozorňuje, že už teraz nelegálni podnikatelia čakajú na svoju príležitosť, keď Bratislava zakáže hazard. "Ak ho zakáže úplne, tak ju čaká čierny trh, presne tak ako sa to stalo v českých mestách," uviedla hovorkyňa asociácie Dominika Lukáčová. Ak by hlavné mesto pristúpilo k regulácii a nie k zákazu, zo súčasných 300 prevádzok by ostalo v Bratislave podľa nej asi 80 herní. Ako podotkla, následné straty zo zákazu si budú prevádzkovatelia herní vymáhať súdnou cestou.Petíciu za zákaz hazardu v hlavnom meste spustil v máji 2015 primátor Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Organizátori petície poukázali na to, že hazard v Bratislave presiahol únosnú mieru. Ako uviedli, v meste je 232 herní, 588 výherných prístrojov a 2177 videoherných automatov. Petíciu, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, odovzdali následne v júni 2016 do podateľne magistrátu. V januári tohto roka primátor informoval o ukončení kontroly podpisov. Tá preukázala, že platných je 98.118 podpisov.