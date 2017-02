Bratislava neprenajme americkej ambasáde pozemky pred budovou

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 19. februára (TASR) – Bratislava neprenajme Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických v SR zhruba 1300 metrov štvorcových (m2) mestských pozemkov pred budovou ambasády. Tá ich využíva od roku 2005 ako svoju bezpečnostnú zónu, ktorú tvorí oplotenie, pevné oceľové stĺpiky, bariérové kvetináče či vysúvateľná bariéra pre autá. Rozhodlo o tom bratislavské mestské zastupiteľstvo na svojom štvrtkovom rokovaní (16.2.). Z 33 prítomných poslancov, hlasovalo za 22, desiati sa zdržali a jeden nehlasoval.Mesto chcelo prenajať tieto pozemky veľvyslanectvu do 15. augusta 2019 za 481.070 eur ročne. Ambasáda mala možnosť uplatniť si dvojročnú opciu na obnovenie nájomnej zmluvy. Za jeden m2 na deň mala platiť jedno euro, ak by sa však preukázala právoplatným stavebným povolením na výstavbu novej budovy veľvyslanectva, táto suma by sa znížila na 0,03 eura za jeden m2 na deň.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na konci hlasovania skonštatoval, že mesto o tieto peniaze prišlo.uviedol na zastupiteľstve primátor. Do času, kým by sa veľvyslanectvo presťahovalo, mohlo mať mesto podľa neho aspoň peniaze z prenájmu.Starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík poznamenal, že ambasáda do 3. februára nepreukázala, že jeho bezpečnostný plot je legálnou stavbou. Stavebný úrad pri bratislavskej mestskej časti Staré Mesto preto začal konanie o dodatočnej legalizácii, respektíve odstránení stavby.Veľvyslanectvo pre TASR uviedlo, že je sklamané zo štvrtkového rozhodnutia poslancov. Ako tvrdí, v dobrej viere viedlo rokovania s mestom o nájme a súhlasilo aj s podmienkami. S magistrátom chce však naďalej spolupracovať na riešení problému. Ambasáda deklaruje, že jej plány na presťahovanie z Hviezdoslavovho námestia napredujú a určila si aj vhodné miesto pre svoje nové sídlo. To má spĺňať bezpečnostné požiadavky a zároveň aj zapadnúť do okolia. V súčasnosti čaká na jeho schválenie hlavným mestom a ministerstvom zahraničných vecí.O návrhu prenájmu pozemkov pred ambasádou rokovalo mestské zastupiteľstvo už viackrát. V júni 2016 nájom schválilo. Dodatok mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia. Veľvyslanectvo ho v tejto lehote podpísalo, avšak až po uplynutí doby nájmu, teda po 15. auguste 2016. Bratislavské mestské zastupiteľstvo tak muselo v septembri minulého roka rokovať o novej nájomnej zmluve.Tá bola podobná júnovému dodatku, no americká ambasáda žiadala doplniť klauzulu o tom, že všetky jej peňažné záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti financií, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Poslanci však tejto žiadosti nevyhoveli a nájom neschválili.