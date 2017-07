Bratislava opäť podporí udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) – Hlavné mesto aj tento rok podporí formou finančného príspevku malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Cieľom je zlepšiť mikroklímu mestského prostredia. TASR o tom informovala Iveta Kešeľáková z bratislavského magistrátu.V tomto roku boli v rozpočte mesta na uvedený grantový program vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 40.000 eur. Program je súčasťou projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy.priblížila Kešeľáková.Mesto bude poskytovať finančný príspevok všetkým záujemcom na úrovni individuálnej bytovej zástavby, hromadnej bytovej výstavby, zariadení v správe alebo v majetku mestských častí Bratislavy a ďalších objektov, ktoré sú majetkom fyzických a právnických osôb pri aplikovaní vodozádržných opatrení.uviedla Kešeľáková. Zabezpečiť prirodzený kolobeh vody v mestskom prostredí možno aj nahradením nepriepustných spevnených plôch za vodopriepustné, realizáciou vegetačných striech alebo "zelených" stien na fasádach budov. Minulý rok bol zo strany verejnosti najväčší záujem o zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody, taktiež o drenážne a vsakovacie systémy.spresnila Kešeľáková. Viac informácií kde a v akej forme treba poslať žiadosť nájde verejnosť na webovej stránke hlavného mesta.Prínosom týchto opatrení by malo byť podľa mesta obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom z vegetácie. Ďalším prínosom je zníženie rizika vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, ktoré sú negatívnym dôsledkom zmeny klímy v mestách.