Bratislava organizuje verejnú zbierku teplých vecí pre ľudí bez domova

Bratislava 3. novembra (TASR) – Hlavné mesto organizuje verejnú zbierku teplého oblečenia na pomoc ľuďom bez domova, ktorá potrvá do pondelka 20. novembra. Vyzbierané veci budú určené pre mestskú nocľaháreň Mea Culpa, ako aj iné organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.povedala Vlasta Miškaninová z oddelenia sociálnych vecí na magistráte.Do zbierky pánskeho aj dámskeho teplého oblečenia (svetre, bundy, tričká, šály, nohavice, športové oblečenie), spodnej bielizne, ponožiek, diek či spacích vakov sa môžu ľudia zapojiť do 20. novembra každý pracovný deň od 17.00 do 20.00 h. Veci treba priniesť priamo do nocľahárne Mea Culpa na Hradskú 2B v bratislavskej Vrakuni (blízko je zastávka MHD Váhostav). Mesto upozorňuje, že iné oblečenie, ako je vyššie uvedené, prevzaté nebude.