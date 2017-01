Bratislava organizuje zbierku pre ľudí bez domova

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. januára (TASR) - Hlavné mesto organizuje oddnes zbierku potravín, oblečenia a iného potrebného materiálu na pomoc ľuďom bez domova. Do zbierky sa môže zapojiť každý, kto môže prispieť trvanlivými potravinami ako sú cukor, instantné polievky, čaj či káva, zdravotníckym materiálom, spacími vakmi, dekami, dámskym a pánskym teplým oblečením či spodnou bielizňou. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Zbierka bude prebiehať do pondelka 23. januára v budove Novej radnice na Primaciálnom námestí, v kancelárii s číslom dverí 321, v čase od 9.00 do 15.00 h. Všetky vyzbierané potraviny, oblečenie a ostatné veci budú odovzdané neziskovým organizáciám a občianskym združeniam za účelom priamej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú materiálnu pomoc.V Bratislave žije minimálne 2064 ľudí bez domova, z toho je 1780 dospelých a 284 detí. Je to výsledok historicky prvého výskumu a sčítania, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2016. Odhadovaný počet týchto osôb je však 4000 až 5000.