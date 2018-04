Bratislava otvorí obyvateľom i návštevníkom cez víkend svoje brány

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 21. apríla (TASR) – Otvorené historické miesta, mestské múzeá, kultúrne, spoločenské i športové areály. To všetko budú mať k dispozícii obyvatelia i návštevníci hlavného mesta počas tohto víkendu. Konať sa totiž budú Bratislavské mestské dni, ktoré každoročne prilákajú tisíce ľudí. Mesto i jeho organizácie si pre ľudí pripravili v sobotu i nedeľu (22.4.) zhruba sto podujatí.Hlavný program sa začne v sobotu o 10.00 h pri Michalskej bráne tradične odomknutím mestských brán.priblížil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Tohtoročnými novinkami podujatia sú mestské trhy na Primaciálnom námestí či program pre deti na Tyršovom nábreží. Bezplatné vstupy bude mať verejnosť do viacerých mestských múzeí a galérií. Lákadlom je aj tento rok bratislavská zoo. V sobotu sa môžu ľudia tešiť na vyhliadkové plavby loďou po Dunaji. Aj tento rok bude výnimočne sprístupnená kostnica pod kaplnkou sv. Jakuba na Námestí SNP, ako aj ostrov Sihoť s komentovanou prehliadkou.Na Hlavnom námestí budú svoju činnosť prezentovať deti z mestských centier voľného času a základných umeleckých škôl. Návštevníci môžu zavítať aj na Dobrý trh na Jakubovom námestí alebo sa zúčastniť tematických prehliadok mestom – Po stopách M. R. Štefánika, Bratislava '93, ktorá zmapuje dejiny Bratislavy ako hlavného mesta SR a iné. Pre športovcov budú sprístupnené viaceré športoviská. Priaznivci historických vozidiel si môžu vychutnať jazdy na viacerých historických linkách označených písmenom H a číslom linky.Tradícia, že sa na deň svätého Juraja otvára mesto svojim obyvateľom i návštevníkom, je spätá s históriou Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Podľa magistrátu to bola na to obdobie významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami i neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi mesta.Kompletný program Bratislavských mestských dní môže verejnosť nájsť na webovej stránke hlavného mesta.