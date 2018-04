Bratislava otvorí obyvateľom i návštevníkom svoje brány

Most Apollo, v pozadí Bratislavský hrad. Foto: Ikar Foto: Ikar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) – Otvorené historické miesta, mestské múzeá, kultúrne, spoločenské i športové areály. To všetko budú mať k dispozícii obyvatelia i návštevníci hlavného mesta počas Bratislavských mestských dní, ktoré každoročne prilákajú tisíce ľudí. Konať sa budú od piatka (20.4.) do nedele (22.4.) a mesto i jeho organizácie si pre ľudí pripravili zhruba sto podujatí.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal priblížil, že podľa tradície sa mesto každoročne na deň sv. Juraja otvára svojim obyvateľom.povedal. V piatok popoludní sa v rámci mestských dní budú oceňovať sprievodcovia cestovného ruchu a chýbať nebude ani galavečer udeľovania Ceny primátora Bratislavy. Najbohatší program je pripravený v sobotu (21.4.) a nedeľu.Tohtoročnými novinkami podujatia sú mestské trhy na Primaciálnom námestí či program pre deti na Tyršovom nábreží. Bezplatné vstupy bude mať verejnosť do viacerých mestských múzeí a galérií. Lákadlom je aj tento rok bratislavská zoo. V sobotu sa môžu ľudia tešiť na vyhliadkové plavby loďou po Dunaji. Bezplatné vstupenky si je však potrebné vyzdvihnúť v kancelárii prvého kontaktu na magistráte v stredu (18.4.) od 9.00 h. Aj tento rok bude výnimočne sprístupnená kostnica pod kaplnkou sv. Jakuba na Námestí SNP, ako aj ostrov Sihoť s komentovanou prehliadkou.Na Hlavnom námestí budú svoju činnosť prezentovať deti z mestských centier voľného času a základných umeleckých škôl. Návštevníci môžu zavítať aj na Dobrý trh na Jakubovom námestí alebo sa zúčastniť tematických prehliadok mestom – Po stopách M. R. Štefánika, Bratislava '93, ktorá zmapuje dejiny Bratislavy ako hlavného mesta SR a iné. Pre športovcov budú sprístupnené viaceré športoviská. Priaznivci historických vozidiel si môžu vychutnať jazdy na viacerých historických linkách označených písmenom H a číslom linky.Tradícia, že sa na deň svätého Juraja otvára mesto svojim obyvateľom i návštevníkom, je spätá s históriou Bratislavy. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Podľa magistrátu to bola na to obdobie významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami i neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi mesta.Kompletný program Bratislavských mestských dní môže verejnosť nájsť na webovej stránke hlavného mesta.