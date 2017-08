Bratislava podporila projekty za viac ako 85.000 eur

Bratislavský magistrát Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. augusta (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v podpore projektov v rámci svojich grantových programov zameraných na kultúru, voľný čas, šport či sociálne aktivity. Hlavné mesto v treťom kole prerozdelilo medzi jednotlivé projekty viac ako 85.000 eur, ktoré žiadatelia využijú v prospech Bratislavy. TASR o tom informovala Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity posúdila 79 projektov, ktoré boli doručené hlavnému mestu k 30. júnu. Z nich podporila 67 projektov v celkovej výške 52.250 eur.priblížila Šafáriková. V rozpočte pre podporu projektov grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zostáva do posledného štvrtého uzávierkového kola 34.285 eur. Žiadosti je možné podávať do 30. septembra.Komisia grantového programu ARS Bratislavensis v treťom kole posudzovala 62 žiadostí, z ktorých nakoniec podporila 52 projektov v celkovej sume 33.000 eur. V rozpočte pre tento grantový program zostáva ešte 32.750 eur.podotkla Šafáriková. Vo štvrtom kole môžu záujemcovia posielať svoje žiadosti tiež v termíne do 30. septembra. Všetky informácie, podmienky, ako aj tlačivá žiadostí sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta.Bratislavská samospráva v tomto roku podporila celkovo 381 projektov v celkovej výške 242.965 eur.