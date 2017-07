Bratislava pokračuje v revitalizácii Námestia slobody

Bratislavský magistrát Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Hlavné mesto pokračuje v revitalizácii Námestia slobody, ktoré je dlhodobo v dezolátnom stave. Počas prvej etapy, ktorá je zameraná najmä na prípravné práce týkajúce sa starostlivosti o zeleň a zabezpečenia čistoty a bezpečnosti, bola napr. z námestia a vnútornej plochy fontány odstránená burina či očistené odvodňovacie rigoly a chodníky od lístia a ihličia. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.Taktiež boli orezané kroviny, z kovovej skulptúry fontány zmizli grafity a 209 lavičiek na námestí dostalo nový náter. Ten by mali dostať aj betónové múriky a stĺpy verejného osvetlenia. Naplánovaná je tiež oprava existujúcej dlažby a chodníkov, dobetónovanie chýbajúcich častí travertínového múriku fontány a oprava rigolov, okrem toho osadenie nových odpadkových košov, vrátane tých na psie exkrementy či montáž stojanov na bicykle. Práce by mali byť ukončené v druhej polovici prázdnin.S druhou etapou revitalizácie, kedy by malo ísť o verejnú súťaž na ideový urbanistický návrh námestia, sa má začať v septembri.doplnila Kohútiková.Hlavné mesto v súvislosti s revitalizáciou Námestia Slobody podpísalo v máji tohto roka zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis. Práce majú byť ukončené do konca roka 2018, pričom z rozpočtu mesta by mala byť vyčlenená suma 120.000 eur, ďalších 500.000 eur má dať investor.