Bratislava posúdi bezplatné cestovné pre dochádzajúcich ŤZP študentov

Bratislava 2. mája (TASR) – Bratislavský magistrát má posúdiť možnosť zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách bratislavskej MHD pre ťažko zdravotne postihnuté deti a študentov, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v hlavnom meste trvalý pobyt. Žiadajú ho o to mestskí poslanci, ktorí taktiež chcú, aby sa magistrát zaoberal možnosťou bezplatného cestovného v MHD pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v Bratislave.Bezplatné cestovné pre dochádzajúcich ťažko zdravotne postihnutých žiakov a študentov navrhla posúdiť poslankyňa Elena Pätoprstá.vysvetlila poslankyňa. Podľa jej odhadu by sa bezplatné cestovné netýkalo viac ako 1000 študentov.uviedla Pätoprstá.Námestníčka primátora Iveta Plšeková upozornila, že v minulosti mali samosprávy preplácané takéto výkony ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.povedala. Plšeková pochybuje, že sa bezplatné cestovné bude týkať len počtu do 1000 študentov. Ako podotkla, preukaz ŤZP majú napríklad aj celiatici.uviedla námestníčka. Bratislava podľa jej slov nemá ani euro na financovanie úloh hlavného mesta. Jednou z takýchto úloh je podľa nej aj to, že študenti z celej krajiny navštevujú v Bratislave školy, ktoré inde na Slovensku nie sú.uviedla Plšeková.Poslankyne Jarmila Tvrdá, Iveta Hanulíková a Katarína Šimončičová upozornili na nedávno zaniknuté bezplatné cestovanie v MHD pre Bratislavčanov, ktorí sú držiteľmi zlatej Jánskeho plakety. Na ich návrh preto mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora, aby poveril magistrát posúdiť možnosť zabezpečenia bezplatného cestovného v linkách bratislavskej MHD pre držiteľov zlatej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v hlavnom meste.