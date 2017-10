Bratislava predstavila východiská rozpočtu na rok 2018

Bratislava, ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) – Hlavné mesto predstavilo východiská k rozpočtu hlavného mesta na rok 2018. Odvíjať sa bude od nich samotný návrh rozpočtu, ktorý bude prerokovaný na jednotlivých mestských komisiách v novembri a pripomienkovať ho bude môcť aj verejnosť. Následne bude návrh predložený bratislavským mestským poslancom na rokovanie v decembri tohto roka. Oznámil to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že v utorok (24.10.) už východiská rozpočtu prezentovali poslancom.Nesrovnal priblížil, že do mestského zastupiteľstva predložia návrh rozpočtu, ktorý bude rozvojový.povedal primátor.Celkové disponibilné zdroje navrhovaného rozpočtu 2018 sú 365 miliónov eur, pričom je to o 21 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období. Pozitívom je podľa Nesrovnala celkové zníženie zadlženosti mesta a podriadených organizácií, pričom mesto má dosiahnuť najnižšiu zadlženosť od roku 2010.Zmeny, ktoré ovplyvňujú návrh rozpočtu na rok 2018, sú najmä z hľadiska výdavkových položiek, medzi ktoré sa zaradilo spolufinancovanie EÚ na dopravné stavby. Ako vysvetlil Nesrovnal, nová metodika EÚ totiž počíta s tým, že DPH už nie je oprávnený výdavok na preplatenie. Z toho dôvodu už nie je spolufinancovanie projektov EÚ päť percent, ale 25 percent, čo bude mať dopad na financie hlavného mesta. Nový spôsob účtovania DPH pri eurofondových projektoch pripraví mesto v budúcom roku o 10 miliónov eur. Tieto peniaze však podľa primátora vykryjú vďaka vyšším príjmom.podotkol primátor.Medzi ostatné nové výdavkové položky mesta sa zaradili aj medziročný nárast splácania úverov, medziročný nárast výdavkov na neštátne školské zariadenia či návrhy na zvýšenie priorít poslaneckých klubov.