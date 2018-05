Bratislava rieši problém, kde na jeseň umiestni tisíce ton odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) – Bratislava rieši problém, kde na jeseň umiestni tisíce ton zmesového komunálneho odpadu. Spaľovňa vo Vlčom hrdle bude mať totiž pre kompletnú opravu turbogenerátora v tom čase niekoľkotýždňovú odstávku. Návrhy riešenia má mestskej komisii životného prostredia v stredu predložiť generálny riaditeľ mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Branislav Cimerman.Šéf OLO navrhuje, aby sa vyzbieraný odpad z hlavného mesta "zabalíkoval", na istý čas uskladnil a po spustení spaľovne energeticky zhodnotil. "Chceli by sme fóliovať zmesový komunálny odpad, nachystať si ho u nás v priestoroch a keď sa spustí kotol, tak tie balíky tam postupne pridávať. Odpad, ktorý vznikal počas odstávky, by sa energeticky zhodnotil. Vyzerá to ale tak, že to nie je cesta," povedal pre TASR Cimerman.OLO totiž už v minulosti počas odstávky spaľovne na istý čas uskladňovalo vyzbieraný zmesový odpad v areáli firmy Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach, ktorý sa však nachádza v tesnej blízkosti rozsiahlej nelegálnej skládky. "Je tu veľké podozrenie, že tento bratislavský komunálny odpad zostáva na čiernej skládke. Termín dočasného skládkovania zákon o odpadoch pritom ani vôbec nepozná," podotkol pre TASR mestský poslanec Ignác Kolek.Cimerman si je však istý, že komunálny odpad OLO nekončí na nelegálnej skládke. Voči dočasnému uskladneniu odpadu sa ale ohradili aj viacerí členovia komisie životného prostredia. "Mám taký pocit, že v územnom pláne nemá Bratislava ani miesto určené na skládkovanie odpadu. Je veľký predpoklad, že OLO to aj počas jesennej odstávky spaľovne bude musieť odvoziť na legálne skládky do Zohora a Senca," povedal pre TASR predseda komisie Radovan Jenčík. Po prevalení kauzy s nelegálnou skládkou v Podunajských Biskupiciach putoval zmesový komunálny odpad OLO do Zohora a Senca aj počas tohtoročnej jarnej odstávky spaľovne.Riaditeľ OLO pripustil, že jednou z možností je odvážať odpad počas jesene na legálne skládky. Je to však podľa neho násobne drahšie. Mestskej komisii i Dozornej rade OLO musí preto pripraviť návrhy riešenia tohto problému. "Na skládku to vyvážať nechcú, dočasne uskladniť vo Vassal EKO to nechcú, uskladniť inde sa to zatiaľ nedá, tak nech riaditeľ pripraví variantné riešenia čo s tým a aký to bude mať finančný dopad," povedal pre TASR predseda Dozornej rady OLO Martin Kuruc.