Bratislava sa kultúrno-hudobnou fiestou rozlúči s letom

Na ilustračnej snímke výhľad na most SNP a Bratislavský hrad.

Bratislava 10. septembra (TASR) – Hlavné mesto sa dnes kultúrno-hudobnou fiestou symbolicky rozlúči s tohtoročným letom. Štúrova ulica a Starý most sa tak opäť zmenia na zónu plnú zábavy, hudby, tanca, ale aj oddychu.povedal primátor Ivo Nesrovnal.Na Štúrovej ulici bude opäť živý trávnik, pre návštevníkov budú pripravené koncerty, tanečné vystúpenia, umelecké workshopy a tvorivé dielne, pouličné atrakcie či športové exhibície, ale aj súťaže a hry. O zábavu sa postará skupina Abadá Capoiera s bubnovačkou, v rámci ktorej sa bude okolo 200 tanečníkov presúvať podvečer od Mestského divadla P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici cez Štúrovu ulicu. Lávky Starého mosta sa zasa zmenia na chillout zónu spojenú s hudbou a po moste bude premávať historická električka.Podutie si vyžiada dočasnú výluku električiek, zmeny sa dotknú liniek č. 1, 3, 4 a 8. Náhradnú dopravu za linky č. 1 a 3, ktoré nebudú premávať cez most do Petržalky, zabezpečí autobusová linka X95. Tá bude premávať z Vyšehradskej ulice, cez Most Apollo k Nemocnici sv. Michala na Cintorínskej ulici. Na bezpečnosť podujatia a verejný poriadok budú dohliadať posilnené hliadky mestskej polície.Rozlúčka s letom sa začína o 14.00 h, vstup na akcie v rámci podujatia je bezplatný.