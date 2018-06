Bratislava sa odvolala voči vyhláseniu Mosta SNP za kultúrnu pamiatku

Na ilustračnej snímke Most SNP. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) – Hlavné mesto sa odvolalo voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR o vyhlásení bratislavského Mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku. Rovnako tak s ním urobila aj mestská časť Staré Mesto a spoločnosť Vydrica. Prekáža im totiž časť rozhodnutia pamiatkarov, ktoré zahŕňa do objektovej skladby mosta aj jeho nájazdy. Tie podľa nich nemajú pamiatkové hodnoty. Predpokladá sa však, že práve na ich mieste sa plánuje nová výstavba. Pre TASR to potvrdili pamiatkari.Most SNP vyhlásil Pamiatkový úrad SR v máji za národnú kultúrnu pamiatku. Most je podľa neho totiž hodnotným architektonickým a technickým dielom 20. storočia, dokladujúcim dobové stavebné vzopätie a stelesňujúci značnú časť princípov moderny. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal reagoval na toto rozhodnutie na sociálnej sieti slovom "konečne".napísal. O niekoľko dní sa však hlavné mesto voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolalo.Magistrát rozporoval argumentáciu Pamiatkového úradu, aby mostné nájazdy boli zahrnuté do návrhu na vyhlásenie Mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku, nakoľko nemajú podľa samosprávy žiadnu pamiatkovú hodnotu.argumentoval Nesrovnal. Nájazdy podľa neho nie sú technicky ničím výnimočné, považuje ich len za infraštruktúrne stavby, ktoré sa dajú posúvať.podotkol primátor.Pamiatkari to však vidia inak. Estakády zahrnuli do vyhlásenia, lebo ich považujú za technickú, koncepčnú a aj funkčnú súčasť mostného diela architekta Jozefa Lacka.povedal pre TASR Pamiatkový úrad SR. Ten predpokladá, že práve na mieste nájazdov sa plánuje nová výstavba.Pamiatkari teraz celý spis posielajú ministerstvu kultúry, ako druhostupňovému odvolaciemu orgánu na rozhodnutie. Ten bude v tejto veci ďalej konať.podotkli pamiatkari.