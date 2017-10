Bratislava sa pripravuje na silný vietor

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) – Na riziká, ktoré môže v hlavnom meste v nedeľu (29.10.) spôsobiť očakávaný mimoriadne silný vietor, sa pripravuje aj Dopravný podnik Bratislava (DPB) i Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, ktoré spravuje mestské cintoríny.uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.V pozornosti sú v súvislosti s oznamom o vetre so silou víchrice i pracovníci organizácie Marianum.pripustil riaditeľ organizácie Radoslav Vavruš. Prisľúbil aj okamžité informovanie verejnosti v prípade takéhoto opatrenia. Na bratislavských cintorínoch očakávajú zástupcovia hlavného mesta v týchto „dušičkových“ dňoch od 200.000 do 500.000 návštevníkov.Pre Bratislavu i pre okresy Malacky, Senec, Pezinok a Dunajská Streda platí v nedeľu (29.10.) od 09.00 h do 16.00 h výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) najvyššieho, 3. stupňa. Meteorológovia očakávajú, že sila vetra môže v nárazoch dosiahnuť 105 až 115 km/h. Podľa Beaufortovej stupnice ide v takomto prípade už o víchricu.Silný vietor potrápi v nedeľu (29.10.) celé Slovensko, ale i okolité krajiny.