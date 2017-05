Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 25. mája (TASR) – Bratislava si zoberie úver vo výške 20 miliónov eur pre plnenie funkcií hlavného mesta. Mestskí poslanci dnes schválili podpísanie rámcovej zmluvy na čerpanie nového úveru s prvou tranžou v tomto roku vo výške sedem miliónov eur.Schválený úver navrhuje magistrát použiť na plnenie funkcií hlavného mesta a na financovanie investičných akcií, ktoré sú zapracované v rozpočte hlavného mesta na roky 2017 – 2019." uvádza sa v dôvodovej správe. Čerpanie v podobe tranží je plánované v roku 2017 vo výške sedem miliónov eur, v roku 2018 osem miliónov eur a v roku 2019 päť miliónov eur s dobou splácania štyri roky od roku 2020 do roku 2023. Ročne sú to štyri milióny eur s možnosťou mimoriadnych splátok a predčasného splatenia úveru. Schválenie načerpania každej jednotlivej tranže bude možné, až keď to odobria mestskí poslanci.Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo aj čerpanie úveru pre hlavné mesto v rámci štvrtej tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške päť miliónov eur pre potreby investícií do rozvoja a podpory miestnej cestnej infraštruktúry a verejnej dopravnej infraštruktúry Bratislavy.Mesto chce získanými financiami zlepšiť životné podmienky v mestských oblastiach prostredníctvom spolufinancovania investícií do revitalizácie a modernizácie mestskej verejnej infraštruktúry. Taktiež chce chrániť životné prostredie modernizáciou a nahradením starých električiek a trolejbusov novými a efektívnejšími vozidlami. V rámci tohto sa môžu pokrývať aj čiastkové projekty na výstavbu, obnovu a prestavbu budov na priestory určené pre verejné služby.Rámcová úverová zmluva medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Bratislavou bola uzatvorená v roku 2014 vo výške 40 miliónov eur. Prvá tranža bola vo výške 20 miliónov eur, druhá tranža vo výške desať miliónov eur a tretia v hodnote päť miliónov eur. Doterajšie tranže boli zamerané na chod, podporu a modernizáciu dopravy, obnovu dopravného značenia, integrovanú dopravu, rozvoj MHD a jej nosného systému, výmenu a opravu verejného osvetlenia, opravu a výstavbu cestných komunikácií.