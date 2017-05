Bratislava spúšťa tender na prevádzkovateľa verejného osvetlenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Hlavné mesto spúšťa tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Do vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) dnes posiela oznámenie o vyhlásení súťaže." vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.V oznámení o vyhlásení tendra by už malo byť jasné, v akej výške a na aké dlhé obdobie by bratislavská samospráva chcela, aby bola zmluva s novým prevádzkovateľom verejného osvetlenia uzavretá. Z doterajšieho predbežného oznámenia k súťaži vo vestníku to ešte jasné nebolo. Lehotu na predkladanie ponúk predpokladal magistrát ešte pred mesiacom do konca augusta a ukončenie verejného obstarávania do konca tohto roka.Mesto podľa primátora nechce v rámci tejto súťaže nič tajiť. Potom, ako budú uvedené podmienky súťaže vo vestníku, chce zverejniť aj ostatné detaily, ktoré bude môcť. "" priblížil primátor. Magistrát plánuje zorganizovať aj prezentáciu procesu súťaže pre mestských poslancov.Primátor ešte v apríli uviedol, že keď sa začnú zbierať ponuky, mesto bude mať vyhodnocovaciu komisiu, kde plánuje zapojiť poslancov, odborníkov a špecialistov magistrátu. "vysvetlil. Hlavné mesto deklaruje, že zvolilo transparentný spôsob verejného obstarávania. Komisiu na vyhodnotenie ponúk súťaže budú tvoriť siedmi zamestnanci magistrátu s právom hlasovať, dvaja odborníci v odbore bez práva hlasovania a šiesti mestskí poslanci bez práva hlasovania.Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, o kvalite ovzdušia, alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Magistrát uvažuje preto o spolupráci so súkromným sektorom na základe zmluvy o energetických úsporách.Hlavné mesto je vlastníkom sústavy verejného osvetlenia so 47.664 svetelnými bodmi. Koncom roka 2016 skončila 20 rokov trvajúca zmluva, ktorú malo hlavné mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Na základe dohody medzi Bratislavou a Siemensom však prevádzkuje táto firma verejné osvetlenie do konca roka 2017, s opciou na ďalší jeden rok. Takýto model, ktorý je podľa primátora v súlade so zákonom, bol zvolený do ukončenia verejnej súťaže.