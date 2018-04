Bratislava súhlasí s rozšírením zliav pre vybraných cestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Bratislavskí mestskí poslanci súhlasia s rozšírením zliav pre vybraných cestujúcich v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Týka sa to ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) študentov, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislave a nemajú v hlavnom meste trvalé bydlisko. Rovnaké zvýhodnenie odobrili aj držiteľom zlatej Janského plakety a vyššej s trvalým pobytom v Bratislave. Aby však tieto zľavy začali v IDS BK platiť, musia ich ešte odobriť krajskí poslanci.Poskytovanie zľavneného cestovného pre vybrané skupiny je prejavom sociálnej politiky hlavného mesta, ktoré, ako tvrdí, v tejto oblasti z vlastných finančných zdrojov nemalou časťou supluje nedostatočnú sociálnu, respektíve zdravotnú politiku štátu.priblížil námestník bratislavského primátora Milan Černý.Zavedenie bezplatnej prepravy pre ŤZP študentov a držiteľov zlatej Janského plakety predstavuje podľa predloženého materiálu výrazný nárast bežných výdavkov poskytovaných na integrovanú dopravu vo výške viac ako 413.000 eur ročne. Z toho výška nákladov pre ŤZP žiakov a študentov tvorí 19.815 eur a pre držiteľov zlatého Janského plakety 393.288 eur. Ročné náklady na už v súčasnosti poskytované bonusové zľavy pre ťažko zdravotne postihnutých, účastníkov protifašistického a protikomunistického odboja a držiteľov diamantovej Janského plakety v IDS BK sú vo výške viac ako 1,2 milióna eur.Mestská poslankyňa Katarína Augustinič nie je proti zľavám pre vybrané skupiny cestujúcich, podľa nej je však potrebné si uvedomiť, že každou ďalšou zľavou vznikajú náklady aj pre člena IDS BK - Dopravný podnik Bratislava.podotkla.Zastupiteľstvo zároveň na návrh poslankyne Eleny Pätoprstej požiadalo primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby spoločne s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom rokoval so zástupcami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo veci rozšírenia sociálnej politiky štátu formou poskytovania bezplatnej prepravy pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S vo verejnej doprave a refinancovania jej nákladov objednávateľom jednotlivých druhov dopravy.