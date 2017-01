Bratislava uzavrela zmluvu na osvetlenie bez súťaže, upozorňuje Droba

Na snímke Juraj Droba, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) – Hlavné mesto uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia s firmou Siemens za takmer dva milióny eur bez súťaže. Upozorňuje na to vo svojom blogu v denníku SME poslanec Národnej rady SR Juraj Droba (SaS), ktorý pre TASR v júli 2016 uviedol, že zvažuje kandidovať v tohtoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.Koncom roka 2016 vypršala 20 rokov trvajúca zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo hlavné mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Mesto v minulom roku viackrát uviedlo, že kým nebude jasný víťaz verejného obstarávania, bude platiť v meste v rámci verejného osvetlenia prechodné obdobie.povedal v decembri pre TASR primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že existujú právne mechanizmy, ktoré umožnia prevádzkovať tento systém ďalej. Spoločnosť Siemens pre TASR uviedla, že hlavné mesto podniklo kroky na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia od 1. januára 2017.Droba však upozorňuje, že služby verejného osvetlenia naďalej zabezpečuje Siemens vďaka priamemu rokovaciemu konaniu a nie vďaka súťaži. Zmluva, ktorú primátor Nesrovnal podpísal so Siemensom 27. decembra 2016, platí od 1. januára tohto roka do 27. decembra 2018.uvádza poslanec, ktorý sa pritom odvoláva na zákon o verejnom obstarávaní a na podmienky, kedy môže byť použité priame rokovacie konanie.uvádza v blogu Droba. Zároveň upozorňuje, že vo zverejnenej zmluve chýba celková cena za dielo a je v nej uvedená len suma za jeden svetelný bod, a to 3,30 eura. Podľa výpočtu poslanca má mesto pri počte 50.000 svetelných bodov firme platiť 165.000 eur mesačne a ročne 1,98 milióna eur za rok s DPH.uviedol Droba.Primátor Nesrovnal tieto tvrdenia vníma ako náznak príchodu volieb do VÚC. Podľa jeho slov si začínajú "mudrlanti" hľadať témy bez toho, aby poznali problematiku.uviedol.Bratislavská samospráva si minulý rok objednala za 105.000 eur bez DPH rozsiahlu analýzu mestského osvetlenia. Auditom prešiel stav dokumentácie, stav prevádzkového modelu a technický stav osvetlenia. Výsledkom auditu sú odporúčania, z ktorých môže mesto čerpať pri zadávaní podmienok verejného obstarávania na nového prevádzkovateľa. Súťaž má prebehnúť podľa mesta v tomto roku.TASR dnes oslovilo spoločnosť Siemens, na otázky doteraz nereagovala.