Bratislava v čase horúčav prichádza opäť s viacerými opatreniami

Bratislava 1. augusta (TASR) – Pobyt či prechádzky v uliciach Bratislavy by mohli byť počas aktuálnych horúčav aspoň o čosi znesiteľnejšie. Hlavné mesto totiž pre vysoké teploty pristupuje dnešným dňom k viacerým opatreniam, ktoré majú aspoň čiastočne spríjemniť obyvateľom i návštevníkom pobyt v meste. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.Pitný režim budú dopĺňať tradičné cisterny s pitnou vodou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Tie budú umiestnené na Hlavnom námestí od 11.00 do 17.00 h a na Poštovej ulici v čase medzi 10.00 a 16.00 h. O osvieženie sa však postarajú aj pitné fontánky, ktorých je v meste desať. Sú napr. na Hviezdoslavovom, Hlavnom námestí a Župnom námestí i Námestí SNP, na Panskej ulici alebo v letnej čitárni u Červeného raka.Ochladenie a ovlaženie ponúkajú taktiež fontány, ktorých je tento rok v prevádzke 40. Najstaršou z nich je Rolandova (Maximiliánova) fontána na Hlavnom námestí, jednou z najkrajších zasa Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, ktorá v pôvodnom stave a bez prestávky funguje vyše 128 rokov. K dispozícii sú tiež rozprašovače vodnej hmly, ktoré fungujú na princípe atomizácie vody na odparujúce sa mikročastice vodnej hmly. Nachádzajú sa na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí, Námestí SNP a v Medickej záhrade, počas tohto mesiaca by hmlová brána mala pribudnúť aj na Námestí slobody.Ďalším z opatrení bratislavskej samosprávy bude podľa hovorkyne častejšie polievanie ciest.doplnila Onufer s tým, že sa tým zároveň zníži prašnosť a o niekoľko stupňov sa schladí vozovka i ovzdušie.