Bratislava vybrala záujemcov na prenájom plôch pre legálne grafity

Bratislavskí sprejeri by si mohli vziať príklad z motívov v Partizánskom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Bratislavskí sprejeri by si mohli vziať príklad z motívov v Partizánskom. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 4. mája (TASR) - Bratislava vybrala záujemcov na prenájom voľných plôch na maľbu legálnych grafitov. Odsúhlasiť to však musí ešte mestské zastupiteľstvo. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.Magistrát ešte začiatkom apríla vypísal výzvu, do ktorej sa mohli záujemcovia prihlásiť prostredníctvom vyplnenia dotazníka. Následne zasadla odborná komisia, ktorá vybrala úspešných uchádzačov. "Do projektu sa prihlásilo 15 jednotlivcov a jedno občianske združenie, ktoré sa venuje legálnej tvorbe grafitov. Dvaja uchádzači nesplnili stanovené podmienky a do rozhodujúceho výberu sa nedostali," priblížila Onufer.O návrhu komisie bude ešte rozhodovať mestské zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí. Po odsúhlasení poslancami vybraní uchádzači uzatvoria zmluvu o výpožičke na dané plochy po dobu jedného roka. Medzi vybranými plochami sú zväčša mostové piliere, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy a sú v správe samosprávy. Je to napríklad Most na Rondeli D1-Prístavný most, vybrané mosty na Romanovej, Slovnaftskej, Popradskej ulici či Panónskej ceste.Vybraní uchádzači budú môcť tieto plochy okrášliť podľa vlastného uváženia, avšak v súlade so zmluvnými podmienkami. Medzi nimi je napríklad maľba bez hanlivého, vulgárneho, pohoršujúceho či spoločensky, nábožensky alebo politicky neprístupného motívu. Cieľom tohto pilotného projektu je skrášlenie niektorých verejných priestorov a zlepšenie komunikácie a spolupráce s grafity komunitou.