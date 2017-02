Bratislava vyčlenila na projekty pre ľudí bez domova 150.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) - Hlavné mesto poskytuje aj tento rok finančný príspevok na podporu projektov socializácie a integrácie ľudí bez domova do spoločnosti. Bratislavská samospráva vyčlenila na tento účel 150.000 eur. Záujemcovia o finančný príspevok môžu svoje žiadosti s projektmi posielať do 6. marca. TASR o tom informovala Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Oblasť podpory je v tomto roku zameraná na zapojenie ľudí bez domova do pracovných aktivít vedúcich k získaniu pracovných návykov a zručností, ich postupnú socializáciu a integráciu do spoločnosti. "povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Finančný príspevok je určený pre organizácie, ktoré plánujú realizovať integračné pracovné aktivity na území hlavného mesta. Musia pôsobiť v sociálnej oblasti a venovať sa sociálnej práci s ľuďmi bez domova." vysvetlila Kohútiková.Záujemcovia o finančný príspevok môžu svoje žiadosti s projektmi posielať hlavnému mestu poštou alebo osobne do podateľne magistrátu do 6. marca. Žiadosť a metodické usmernenie nájdu na webovej stránke mesta.Hlavné mesto v minulom roku takto podporilo šesť subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v celkovej hodnote 70.000 eur.