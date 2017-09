Bratislava vyhlási verejnú súťaž na revitalizáciu Námestia slobody

Námestie slobody v Bratislave, ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. septembra (TASR) – Hlavné mesto vo štvrtok (7.9.) začína druhú etapu revitalizácie Námestia slobody, a to vyhlásením ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže na finálnu podobu námestia. Na dnešnom brífingu o tom informoval bratislavský primátor Ivo Nesrovnal s tým, že so samotnou revitalizáciou počítajú v roku 2018.priblížil primátor. Súťaž má trvať dva mesiace, o víťazovi rozhodne odborná porota. Zapojiť sa môžu architekti a krajinní architekti zo Slovenska i zahraničia. Víťazné budúce riešenie Námestia slobody bude rozpracované do realizačného projektu, podľa ktorého sa bude revitalizácia budúci rok realizovať.Od súťaže si sľubuje hlavné mesto nové myšlienky pre námestie, podčiarknutie jeho hodnoty ako atraktívneho centrálneho mestského priestoru, či zväčšenie slobody pohybu ľudí. V budúcnosti by malo námestie plniť všetky atribúty kladené na súčasný verejný priestor ako je bezbariérovosť, bezpečnosť a udržateľnosť nákladov.Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad tvrdí, že musia rešpektovať pôvodný koncept námestia a celá nadhodnota, ktorú prinesie revitalizácia, má námestie vrátiť do života hlavného mesta.povedala Konrad.Mesto v rozpočte na tento rok na revitalizáciu vyčlenilo 120.000 eur. V prvej etape sa preto realizovala úprava zelene a prípravné práce zamerané na čistotu a bezpečnosť, ktoré boli ukončené koncom leta.povedal primátor.Obnoviť námestie bude finančne náročný projekt, preto bratislavská samospráva prijala ponuku Nadácie HB Reavis, ktorá bude prostredníctvom svojho občianskeho združenia na projekte participovať aj s mestskou časťou Staré Mesto.podotkol Jakub Gossányi z HB Reavis Slovakia.