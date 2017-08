Bratislava vyhlásila súťaž na modernizáciu Dúbravsko-karloveskej radiá

Ilustračná snímka Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 2. augusta (TASR) – Projekt modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave vstúpil do fázy verejného obstarávania. Oznámenie o súťaži zverejnilo hlavné mesto SR dnes vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Predmetom zákazky je modernizácia takmer sedemkilometrového úseku dvojkoľajnej trate medzi tunelom pod Hradným vrchom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou ulicou. Úsek prechádza tromi mestskými časťami – Starým Mestom, Karlovou Vsou a Dúbravkou. Odhadovaná cena zákazky je 55.926.229 eur bez DPH. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 27. septembra do 10.00 h.Súčasťou zákazky je okrem rekonštrukcie samotnej trate tiež modernizácia 26 električkových nástupísk, úpravy a osvetlenie podchodov, prekládky inžinierskych sietí, úpravy trolejového vedenia, cestnej dopravnej signalizácie, elektrického ovládania výhybiek, úpravy cestných komunikácií, dopravného značenia počas výstavby, trvalého dopravného značenia a vegetačných úprav.Mesto vo zverejnenom oznámení informuje, že rekonštrukcia sa bude realizovať na štyri etapy. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal už predtým avizoval, že dôvodom postupu po etapách je, aby bol dosah dopravných obmedzení, s ktorými je potrebné rátať, čo najmenší.Predpokladané obdobie rekonštrukcie odhaduje magistrát na 15 mesiacov. Nesrovnal v tejto súvislosti zdôraznil, že mesto chce urobiť modernizáciu čo najrýchlejšie, zároveň však spôsobom, ktorý bude minimalizovať riziko reklamácií a vynútených opráv chvatne a nekvalitne vykonanej práce.Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát a 85 percent EÚ.